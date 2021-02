Czujniki wilgotności - Wszystko co warto wiedzieć?

W naszej szerokiej ofercie komponentów znajdziesz czujnik wilgotności. Są to małe urządzenia o podłużnym kształcie zakończone przewodem. Nasze czujniki mają wiele zastosowań m.in meteorologicznych. Służy do pomiarów wilgotności oraz temperatury. Charakteryzuje się niezwykle wysoką dokładnością mierzenia w powietrzu. Wszystkie są wyposażone w w filtr typu ZE20. W naszej ofercie znajdziesz odpowiedniki o wykończeniu nierdzewnym do pomiaru w trudnym środowisku.

Przemysłowe zastosowanie czujników wilgotności

Czujniki wilgotności mają swoje zastosowanie w przemyśle. Te odpowiedniki są zbudowane z solidnych materiałów aluminiowych szczególnie jeśli chodzi o cześć służącą do pomiaru. Jest to wykonane w celu mierzenia temperatury i wilgotności w trudnych warunkach m. in. wysokiej temperatury do 200 stopni Celsjusza. Charakteryzują się również wysoką odpornością na powstawanie rosy.

Czujniki wilgotności Honeywella

Czujniki te charakteryzują się niezwykle małą bezwładnością. Niski pobór mocy oraz szybka reakcje sprawia, że jest niezawodny w wielu zastosowaniach. Można go zaaplikować do wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, regulatorów i rejestratorów, urządzeń medycznych. Czujnik wilgotności HIH jest zbudowany z cienkiego kondensatora pokrytego warstwą ochronną przed pyłkami i kurzem.