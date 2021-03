Peszle ochronne - Zastosowanie 

Czym są peszle ochronne?

Peszle ochronne to karbowane rury do pokrywania różnego rodzaju kabli lub instalacji. Najczęściej są to kable telefoniczne, światłowody czy elektryka. Oprócz tego rodzaju kabli za pomocą peszli może być prowadzone wodociągi, centralne ogrzewanie czy kanalizacja. Zachęcamy do przeczytania naszego artykułu, aby dowiedzieć się więcej.